Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-х г.

Мартин Парр - один из самых знаковых фотографов в мире, его способность захватывать сущность британства, не имеет аналогов.
Проект, который продвинул его к успеху - документальная серия середины 80-х The Last Resort - была капсулой времени для рабочих семей в период правления Тэтчер. Снимки в цвете в то время, когда традиционные черно-белые изображения были исключительной средой «правильной» фотографии, The Last Resort означали сдвиг в понимании уличной фотографии.
Фактически, все, что захватил Парр - действительность жизни рабочего класса; в его снимках нет ничего от конформиста, они просто изображают реальность, как есть.
Это была правда жизни, которая, казалось, потрясла сцену искусства столицы, привыкшую к консерватизму в восьмидесятые годы.
И эта истинная эстетика наблюдения, точно захваченная в течение трех лет подряд, потрясла тех, кто знаком с более ярким, потребительским пониманием праздников; а уж обертки чипсов и сигареты, свисающие с ртов на заброшенных курортах, по-видимому, вообще не согласовались с представлением, каким должен быть праздник. Но это была действительность, она такая в те дни.
С тех пор Англия ушла далеко вперед.
Но слава о нем, как человеке, который зрит в корень, держится).
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Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-livejournal September 22nd, 5:51
Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-livejournal September 22nd, 6:15
А сколько грязи было на пляжах при совке , а , чтоб где- то отдохнуть в тени , так везде , под каждым кустиком были кучи Г..., чистого места для отдыха найти было невозможно . Не сомневаюсь , что сейчас то же самое твориться , если не хуже ...
Интересные фотографии.
Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-livejournal September 22nd, 6:44
http://img0.joyreactor.cc/pics/post/карикатуры-херлуф-бидструп-Комиксы-песочница-1112378.gif