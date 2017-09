Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-х г.

Мартин Парр - один из самых знаковых фотографов в мире, его способность захватывать сущность британства, не имеет аналогов.

Проект, который продвинул его к успеху - документальная серия середины 80-х The Last Resort - была капсулой времени для рабочих семей в период правления Тэтчер. Снимки в цвете в то время, когда традиционные черно-белые изображения были исключительной средой «правильной» фотографии, The Last Resort означали сдвиг в понимании уличной фотографии.













Фактически, все, что захватил Парр - действительность жизни рабочего класса; в его снимках нет ничего от конформиста, они просто изображают реальность, как есть.

Это была правда жизни, которая, казалось, потрясла сцену искусства столицы, привыкшую к консерватизму в восьмидесятые годы.



И эта истинная эстетика наблюдения, точно захваченная в течение трех лет подряд, потрясла тех, кто знаком с более ярким, потребительским пониманием праздников; а уж обертки чипсов и сигареты, свисающие с ртов на заброшенных курортах, по-видимому, вообще не согласовались с представлением, каким должен быть праздник. Но это была действительность, она такая в те дни.



С тех пор Англия ушла далеко вперед.