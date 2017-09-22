Все интересное в искусстве и не только.

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tanjand September 22nd, 0:59

Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-х г.

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Мартин Парр - один из самых знаковых фотографов в мире, его способность захватывать сущность британства, не имеет аналогов.

Проект, который продвинул его к успеху - документальная серия середины 80-х The Last Resort - была капсулой времени для рабочих семей в период правления Тэтчер. Снимки в цвете в то время, когда традиционные черно-белые изображения были исключительной средой «правильной» фотографии, The Last Resort означали сдвиг в понимании уличной фотографии.


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Фактически, все, что захватил Парр - действительность жизни рабочего класса; в его снимках нет ничего от конформиста, они просто изображают реальность, как есть.
Это была правда жизни, которая, казалось, потрясла сцену искусства столицы, привыкшую к консерватизму в восьмидесятые годы.

И эта истинная эстетика наблюдения, точно захваченная в течение трех лет подряд, потрясла тех, кто знаком с более ярким, потребительским пониманием праздников; а уж обертки чипсов и сигареты, свисающие с ртов на заброшенных курортах, по-видимому, вообще не согласовались с представлением, каким должен быть праздник. Но это была действительность, она такая в те дни.

С тех пор Англия ушла далеко вперед.


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165 comments :
( 165 comments Leave a comment )
rider3099 September 21st, 23:47
Интересно смотреть.
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livejournal September 22nd, 1:38
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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lisician65 September 22nd, 1:51
А ведь действительно - сущность британства!
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tanjand September 22nd, 2:14
Сущность британства видна в его других проектах. В этом – сущность рабочего класса, чьим бы он ни был. Здесь молодежь довольно ухоженная, но следы усталости и брутальности почти на каждом лице. Равнодушие к окружающему – потому вокруг и накидано мусора, а мы это видим и в своей стране, не так ли? И в то же время полно фото, где с любовью и нежностью смотрят на своих детей – и это мы видим и у себя.
Но слава о нем, как человеке, который зрит в корень, держится).
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(no subject) (Anonymous) Expand
3d_shka September 22nd, 2:14
хлам..как у нас на пляжах..
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tanjand September 22nd, 2:14
Да...
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livejournal September 22nd, 2:38
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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bolivar_78 September 22nd, 3:10
Точь в точь, как у нас сейчас! Не сказали б что Англия, подумал, что Россия, провинция)
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roland September 22nd, 6:27
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(no subject) (Anonymous) Expand
strange_mix September 22nd, 4:00
Значительную часть этих фотографий мог бы опубликовать maxim_nm со словами как плохо жилось в советском союзе
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bear_bull September 22nd, 5:19
ТОчно. В Англии - прям как в совке:
дем22.jpg
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ass_ruero September 22nd, 4:24
А какой свинарник в головах!
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afonya007 September 22nd, 4:33
"С тех пор Англия ушла далеко вперед." чё в натуре?
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voorhis88 September 22nd, 5:28
Конечно ушла, очевидно же! Не смотря на дикость на фото, но тут реально одни белые англичане. Представь эти фотографии сейчас, это же какой скачок!)))
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Иван Буб September 22nd, 4:36
This is England!
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maksi2278 September 22nd, 7:18
сраная бриташка катится в сраное говно
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(no subject) (Anonymous) Expand
antiteron September 22nd, 4:59
Пиздец свиньи
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lamantin September 22nd, 5:21
Свиньи натуральные
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Alexei Skibo September 22nd, 12:06
Точно, йух от свиноты в Сочи с крымвашим отличишь.
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(no subject) (Anonymous) Expand
aspasiaroma September 22nd, 5:29
Грязи бОльше, чем хотелось бы
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sergkz September 22nd, 6:51
А вам для душевного равновесия необходимо всё же видеть какое-то количество грязи?
:-)
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(no subject) (Anonymous) Expand
cr2 September 22nd, 5:31
Спасибо, интересно посмотреть
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Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-

livejournal September 22nd, 5:51
Пользователь alejorojas сослался на вашу запись в своей записи «Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-х г.» в контексте: [...] него сегодня... ) Оригинал взят у в Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-х г. [...]
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(Anonymous) September 22nd, 5:53
Точно так же было и у нас на курортах в 70-80, только на детишках не было памперсов, и мусора в Крыму и Сочах в море столько не плавало. Пописать в море это святое, а вот с упаковкой и целлофаном в СССР была беда, да и бутылки были стеклянные, и их принимали за деньги. Пластиковые бутылки и банки появились гораздо позже. А про британцев и их поведение, особенно молодых, насмотрелся на Канарах. Утром на рассвете бежишь на пляж, а испанцы кучи мусора только, что не из моря грузовиками увозят.
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Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-

livejournal September 22nd, 6:15
Пользователь speakoroff сослался на вашу запись в своей записи «Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-х г.» в контексте: [...] Оригинал взят у в Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-х г. [...]
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gdubrovina September 22nd, 6:28
Грязь -первая ступень дегродации .
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tratata2016 September 22nd, 6:53
Гродация.
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alexspr September 22nd, 6:39
Какая грязь в просвещенной Европе!
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(Anonymous) September 22nd, 14:17
Можно только себе представить грязь в "просвещенной" рашке !
А сколько грязи было на пляжах при совке , а , чтоб где- то отдохнуть в тени , так везде , под каждым кустиком были кучи Г..., чистого места для отдыха найти было невозможно . Не сомневаюсь , что сейчас то же самое твориться , если не хуже ...
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birss September 22nd, 6:40
люди никогда не понесут свой мусор домой, это должно быть понятно. так что комментарии по поводу мусора на пляжах-это мимо.вопрос только в том, как его убирают. в англии, к примеру его убирают хорошо.
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katyat September 22nd, 8:21
Почему? У нас уносят.
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hfqyfptvkt September 22nd, 6:42
Оригинально!

Интересные фотографии.
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Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-

livejournal September 22nd, 6:44
Пользователь slavikap сослался на вашу запись в своей записи «Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-х г.» в контексте: [...] Оригинал взят у в Реалии Брайтона, курорта рабочего класса Англии, в 1980-х г. [...]
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diana_spb September 22nd, 6:45
Колоритная продавщица на первом снимке, и потом ещё умилительный папа, смотрящий на пьющую дочку.
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poulsam September 22nd, 7:18
Прям совок
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