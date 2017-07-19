Любовь в иллюстрациях

Легкие прикосновения, мечтательные взгляды и страстные вздохи ... Вот что вы найдете в этих интимных иллюстрациях Зипси.

Zipcy, чье настоящее имя Ян Се Эун - 29-летний художник из Сеула, которая не боится добавлять в свои творения некоторые чувственные и слегка эротические элементы.