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tanjand July 19th, 18:09

Любовь в иллюстрациях
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Легкие прикосновения, мечтательные взгляды и страстные вздохи ... Вот что вы найдете в этих интимных иллюстрациях Зипси.

Zipcy, чье настоящее имя Ян Се Эун - 29-летний художник из Сеула, которая не боится добавлять в свои творения некоторые чувственные и слегка эротические элементы.





















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27 comments :
( 27 comments Leave a comment )
  • 1
n_chetkova July 19th, 15:39
Очень нежные
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st_jacobus July 19th, 16:32
любовь начинается нежно, а заканчивается грубо, сексом...
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shchukin_vlad July 19th, 17:02
разве это не после секса？
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Scotch be Live July 19th, 18:21
Разве, секс - это грубо ?! Вы путаете страстность с грубостью ! :)
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natachern July 19th, 16:52
Оченъь чувсттвенно и нежно, без пошлости
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jjasal July 19th, 17:12
Очень сексуально......
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vitaliy0320 July 19th, 17:12
мимишно)
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0chen_interesno July 19th, 17:12
красота!
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stranniksenya July 19th, 17:12
Душевно получилось.
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mari_ya_77 July 19th, 17:13
хорошие картинки :)
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iren_mel July 19th, 17:13
впечатляют
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yana_storm July 19th, 17:14
красиво
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dakotaks July 19th, 17:14
прекрасные иллюстрации!
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Любовь в иллюстрациях

livejournal July 19th, 17:18
Пользователь evgensemenihin сослался на вашу запись в своей записи «Любовь в иллюстрациях» в контексте: [...] Оригинал взят у в Любовь в иллюстрациях [...]
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geranim July 19th, 17:21
Обратите внимание,что главная героиня с эпилированными подмышками.
Это очень важно,хотя многие этим пренебрегают.
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rita_shein July 19th, 17:27
Очень мило. Прелесть...
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(Anonymous) July 19th, 18:05
Nice !
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gn_n July 19th, 18:43
и где ебля
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tanjand July 19th, 19:56
Она на сайтах с порнографией, а здесь про искусство.
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gn_n July 19th, 21:37
порнография тоже может быть искусством, а "искусство" "порнографией".
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rider3099 July 19th, 21:57
Хорошая подборка
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смотрите лучше аниме!

amrunnor July 19th, 22:02
В аниме, даже самом хентайном, губы рисуются тонкими. Здесь же на лице какая-то порнография
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Re: смотрите лучше аниме!

tanjand July 19th, 22:14
Хотите пиариться - пиарьтесь, Но без нападок на пост. Я ведь никогда не тёрла ваши комменты с картинками, но не буду терпеть охаивание в следующий раз.
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Любовь в иллюстрациях

livejournal July 19th, 22:15
Пользователь mornarius сослался на вашу запись в своей записи «Любовь в иллюстрациях» в контексте: [...] Оригинал взят у в Любовь в иллюстрациях [...]
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greygreengo July 20th, 3:17
Сливающиеся в экстазе Северная и Южный Кореи.
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Любовь в иллюстрациях

livejournal July 20th, 11:04
Пользователь syn_snow сослался на вашу запись в своей записи «Любовь в иллюстрациях» в контексте: [...] Оригинал взят у в Любовь в иллюстрациях [...]
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koshka_zima July 20th, 14:03
Чудесные работы!
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