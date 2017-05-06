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tanjand May 6th, 17:00

Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Playboy


«Смысл моей работы - мотивация, которая самая чистая, это деньги. То, что я сделал для Playboy очень хорошо, и ваш платеж равен задаче» - Сальвадор Дали в 1973 году.

Однажды в Испании фотограф Помпео Посар, стайка зайчиков Playboy, прихватив гигантское яйцо направились в небольшую деревню Кадакес, расположенную у залива рядом с городом Порт - Льигат.
Событие перевернуло сонную деревню с ног на голову и местные почитатели Дали выходили к дороге, чтобы отдать дань уважения сюрреалисту, воспевая «Учитель! Маэстро» (!) всякий раз, когда он шел на работу под палящим горячим испанским солнцем.
По прибытию, он был препровожден к трону у бассейна. Dalí встал, протянул руку и начал кричать, «Бабочка! Butterfly!». Ошеломленный Посар ответил на приветствие, и они дуэтом, сцепив руки, стали громко и весело кричать; «Бабочка! Бабочка!». Сама съемка была деловитой и странной.




Работая в тесном сотрудничестве с Посаром, Дали создал несколько эскизов своего видения охоты, гигантское яйцо, большой змей, различные коллажи, в которых смешались бутылки Coca-Colа, природа с архитектурой в стиле ренессанс, и, конечно же, зайчики Playboy прыгали вокруг декораций, потому что это журнал Playboy, говорил Дали. Ему тогда было 69 лет.



Последние фотографии так и живут в самом что ни есть провокационном, пограничном стиле Дали, и пышно и странно смотрятся.

















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15 comments :
( 15 comments Leave a comment )
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cavallo_blu2 May 6th, 14:43
вот он точно был гением эпатажа.
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unlimmobile May 6th, 15:16
он не вписался в плейбой, точнее - плейбой не смог дотянуться до его уровня )))
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y_alex May 6th, 15:52
крут
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shchukin_vlad May 6th, 15:52
тема сисек раскрыта)
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vikont_ic May 6th, 16:08
Прикольно.
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padolski May 6th, 16:11
развратник) однако)
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standapp May 6th, 16:16
Сейчас я научу каждого как стать сюрреалистом. Берет две несовместимые вещи, например: ложка и нога, совмещаете их типа ложка с ногой вот и всё. Сюреализм - это искусства для быдла, которое думает что они эстеты.
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igorek44 May 6th, 17:03
Дали был клевым чуваком
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krambambyly May 6th, 18:19
С допинга ещё не то нарисуешь.)
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parnyuk May 6th, 18:27
Мастер снизошёл до плейбоя ))) и неплохо заработал
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rainhard_15 May 6th, 18:40
+100
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Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Pl

livejournal May 6th, 18:28
Пользователь juste_rus сослался на вашу запись в своей записи «Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Playboy» в контексте: [...] Оригинал взят у в Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Playboy [...]
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dimagrib May 6th, 22:39
заьавно
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Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Pl

livejournal May 6th, 23:21
Пользователь len_ol_kat сослался на вашу запись в своей записи «Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Playboy» в контексте: [...] Оригинал взят у в Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Playboy [...]
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Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Pl

livejournal May 7th, 5:58
Пользователь theallexbekk сослался на вашу запись в своей записи «Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Playboy» в контексте: [...] Оригинал взят у в Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Playboy [...]
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