Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Playboy

«Смысл моей работы - мотивация, которая самая чистая, это деньги. То, что я сделал для Playboy очень хорошо, и ваш платеж равен задаче» - Сальвадор Дали в 1973 году.

Однажды в Испании фотограф Помпео Посар, стайка зайчиков Playboy, прихватив гигантское яйцо направились в небольшую деревню Кадакес, расположенную у залива рядом с городом

Порт - Льигат.

Событие перевернуло сонную деревню с ног на голову и местные почитатели Дали выходили к дороге, чтобы отдать дань уважения сюрреалисту, воспевая «Учитель! Маэстро» (!) всякий раз, когда он шел на работу под палящим горячим испанским солнцем.

По прибытию, он был препровожден к трону у бассейна. Dalí встал, протянул руку и начал кричать, «Бабочка! Butterfly!». Ошеломленный Посар ответил на приветствие, и они дуэтом, сцепив руки, стали громко и весело кричать; «Бабочка! Бабочка!». Сама съемка была деловитой и странной.