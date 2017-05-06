Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Playboy

«Смысл моей работы - мотивация, которая самая чистая, это деньги. То, что я сделал для Playboy очень хорошо, и ваш платеж равен задаче» - Сальвадор Дали в 1973 году.
Однажды в Испании фотограф Помпео Посар, стайка зайчиков Playboy, прихватив гигантское яйцо направились в небольшую деревню Кадакес, расположенную у залива рядом с городом Порт - Льигат.
Событие перевернуло сонную деревню с ног на голову и местные почитатели Дали выходили к дороге, чтобы отдать дань уважения сюрреалисту, воспевая «Учитель! Маэстро» (!) всякий раз, когда он шел на работу под палящим горячим испанским солнцем.
По прибытию, он был препровожден к трону у бассейна. Dalí встал, протянул руку и начал кричать, «Бабочка! Butterfly!». Ошеломленный Посар ответил на приветствие, и они дуэтом, сцепив руки, стали громко и весело кричать; «Бабочка! Бабочка!». Сама съемка была деловитой и странной.
Работая в тесном сотрудничестве с Посаром, Дали создал несколько эскизов своего видения охоты, гигантское яйцо, большой змей, различные коллажи, в которых смешались бутылки Coca-Colа, природа с архитектурой в стиле ренессанс, и, конечно же, зайчики Playboy прыгали вокруг декораций, потому что это журнал Playboy, говорил Дали. Ему тогда было 69 лет.
Последние фотографии так и живут в самом что ни есть провокационном, пограничном стиле Дали, и пышно и странно смотрятся.
Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Pllivejournal May 6th, 18:28
Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Pllivejournal May 6th, 23:21
Сюрреалистическая охота Сальвадора Дали для журнала Pllivejournal May 7th, 5:58