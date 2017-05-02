Все интересное в искусстве и не только.

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tanjand May 2nd, 0:19

Есть что-то очень странное в снимках Чарльза и Дианы, на что до сих пор не обращали внимание


В этом году 2017 будет 20 лет со дня смерти Дианы, бывшей принцессы Уэльской, которая погибла в страшной автокатастрофе в Париже. Однако, эта статья не о таинственных обстоятельствах ее смерти и не о различных теориях заговора. Просто хочу показать небольшую деталь, которая осталась незамеченной все эти годы, и она демонстрирует строгий протокол, в рамках которого жила принцесса.
Если обратите внимание на эту мозаику, то заметите, что все фотографии имеют нечто общее.



Вот некоторые из первых фотографий, что пара опубликовала в английских журналах.



И это официальная фотография свадьбы.



На всех мы можем увидеть, как принц Чарльз «оберегает» Диану.


Кажется, у нее привычка класть голову ему на грудь.




Тем не менее, этот жест не мог быть естественным, он просто был частью протокола королевского дома.




А правда состоит в том, что Диана была на пару сантиметров выше, чем Чарльз.




Она была вынуждена сидеть на корточках, чтобы получаться на дюйм или два короче, чем Чарльз.


Но все фотографии и даже почтовая марка, изображающая пару показывают, что принц Чарльз выше, чем принцесса Диана.




Социолог Филипп Коэн собрал несколько официальных фотографий леди Дианы и принца Чарльза, чтобы подчеркнуть разницу и официальную ложь. Эти фотографии, некоторые были сделаны на свадьбе в 1981 году, кстати, они были использованы королевской семьей, чтобы создать марку с изображением пары.




Королевский дом хотел продемонстрировать Диане ее подчиненное положение. И в то же время фото способствовали бы упрочению авторитета принца Чарльза.






Пошли даже на совсем уж несусветную визуальную ложь.




Так и фотографировалась принцесса, приседая на корточках перед мужем, изображая счастье. По крайней мере, в первые годы, с 1981 по 1984 год, когда их первый ребенок родился, и брак начал рушиться.








После этого, Диана решила взбунтоваться и вырваться из абсурдных и архаичных стандартов протокола, который довлел над ней.




Определенно, Диана не была покорной женщиной, как бы этого не хотела королевская семья.

     


После бурного брака пара подписала развод в 1996 году.



Она умерла в следующем году, когда снова начала открыто, не протокольно улыбаться, было ей только 36 лет, и казалось, вся жизнь впереди.


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196 comments :
( 196 comments Leave a comment )
dimagrib May 1st, 21:31
Они мертвые
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claclu May 1st, 23:15
но русским это интереснее чем жених кабаевой
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d_v_temnote May 1st, 21:37
не непокорной она была, а невоспитанной.
назвался груздем - полезай в кузов. нетрудно догадаться, что королевская семья - это некая сложная и обязывающая структура. а она, типа, была не в курсе.
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igorilla May 2nd, 0:03
Верно подмечено, королевские привилегии ей нравились, а королевские обязанности пускай Шекспир исполняет
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vitaliy0320 May 1st, 21:45
В этом году 2017 будет 20 лет со дня смерти Дианы? Ничёссе, во время летит...
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batareykin_gena May 2nd, 6:19
Малахов Чарльза к себе пригласит
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0chen_interesno May 1st, 21:46
Совсем молодой ушла...
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kyxapka May 1st, 21:55
красивая такая была..
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a_klunya May 2nd, 5:20
Да ладно, обычная серая мышь
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kvvk63 May 1st, 22:02
Красавица и чудовище. Взяли подбодрить генетику правителей, а она вдруг оказалась личностью.



Как то так.
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tanjand May 1st, 22:28
О как! Не попадался мне клип раньше. В точку. Спасибо.
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livejournal May 1st, 22:29
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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grafroitzuhoya May 2nd, 7:58
Надо же во всем мире никто не заметил,а автор...,браво еще в этом роде....
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livejournal May 1st, 22:29
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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rider3099 May 1st, 23:36
Яркая была личность
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vakomi May 2nd, 0:09
лошадь она страшная была.
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(Deleted comment)
satomate May 2nd, 3:18

А ты не завидуй)

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(no subject) (Anonymous) Expand
vakomi May 2nd, 0:09
да насрать нам на их гадюжник!
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spapipa May 2nd, 1:28
Верно, у нас свой есть :)
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kremlin_curant May 2nd, 0:27
Все справочники показывают у них одинаковый рост 178 см. Но на каблуках она была конечно выше.
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garnet_777 May 2nd, 2:06
Английские как и амерские справочники - сплошная ложь и обман , для дурачков составлены!
Глазам верь а не справочникам , вон хотя бы взять их ч/б фотку во весь рост ,она без каблуков и плечи ее явно выше чем у мужа- дегенерата, хотя и пытались ракурсом макушки сравнять но плечики выдают.
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заколебали уже

iigogosha May 2nd, 0:33
эту дуру мусолить.
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kukuruznik77 May 2nd, 0:33
Из мафии выходят только вперед ногами...)
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Ловчая Счастья May 2nd, 0:35
Сомневаюсь, что можно называть непокорной женщину, которая долгие годы терпела равнодушие мужа. Какой-то лопоухий чувырло лишал её внимания,любви, тепла. Но развод запрещали. То есть женщина должна была до старости жить с этим чуркой, влюблённым в трусы вульгарной неврастенички. Диана решила,что имеет право на счастье. Но не успела пожить той жизнью, к которой стремилась.
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ocean4one May 2nd, 2:54
договорной брак в конце 20 века...
случилось бы 100 лет назад все было бы ок, а так на границе эпох свершилось.. ну и вот... жертвы.
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melissa28rus May 2nd, 0:50
Как же уродлив этот Чарльз, чисто крокодил.
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antonovamaria May 2nd, 1:43
Да уж. И Вильям сейчас все больше на него похож.
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orientalist303 May 2nd, 0:55
По Далю:
ДОВЛИТИ

ДОВЛИТИ кого, чем, стар. довольствовать, доволить, удоволить, удовлетворять. Довлеть кому, довольно, полно, достаточно. Довлеет каждому доля его. Довлеет ему это, довольно; | должно, надо. Довлеться, довольствоваться, быть довольну.
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tanjand May 2nd, 1:54
Довлеть себе (устар. и книжн.) не зависеть ни от чего, иметь самостоятельное, самодовлеющее значение. Творческая мысль сама себе довлеет.
Но
Довлеть над кем (чем). Преобладать, господствовать, тяготеть. Довлеет страх над кем-н.

Так, довлеть над кем-чем отмечено как нейтральное в "Толковом словаре русского языка" С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, но с пометой "разговорное" в "Большом толковом словаре русского языка" под редакцией С. А. Кузнецова.
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antonovamaria May 2nd, 1:42
Ну в общем это же правила игры. Не думаю, что она была не в курсе - она ведь аристократка по рождению. А если такая уж свободолюбивая - извините, тогда зачем согласилась?
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нет May 2nd, 2:47
Именно так.
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babka_nina May 2nd, 1:53
Протокол ей не нравился? Не надо было выходить замуж в протокол.
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нет May 2nd, 2:48
+.
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garnet_777 May 2nd, 1:54
Оно и понятно , "каланчой пожарной" была , плечи во внутрь всё старалась ссутулить да голову пригибала и взгляд от того исподлобья набыченный, везде и всюду. Комплекс у нее был обыкновенный , перероста, там даже этот Чальз в общем не причем.
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winston701 May 2nd, 1:54
Для королевской семьи был не очень хороший выбор.Девушка была очень легкомысленна.Начиная о слухах про интрижки с тренером и кончая со с вязью с арабом .
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obozrov May 2nd, 3:08
Выбор был очень хороший и даже навязанный принцу. Потому что Диана была из куда более древнего рода, чем Виндзоры, Она из Стюартов, восходящих к Капету. Сделала свое дело, родила двух мальчиков благороднее их папы и бабушке и "ушла"за свой характер.
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rosenkraunz May 2nd, 2:00
ну да, выходила они за простого пастуха, а тот ее страшно обманул, принцем оказался
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uniala May 2nd, 7:22

Да, и сама-то была простой чумазой пастушкой, ага. Ниче, что родословная принцика была против нее пожиже.

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krivenkoff_live May 2nd, 2:03
Мне 10 лет было, когда её не стало.
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a_klunya May 2nd, 5:25
Какая трагедия, как вы это пережили, будучи беззащитным ребенком?
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antisemit_ru May 2nd, 2:11
просто нельзя выходить замуж за того, кто тебя не любит.
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satomate May 2nd, 3:20

В таких кругах не выбирают

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agasfer9 May 2nd, 2:23
Ощущение такое, что там где она чуть выше, она на 10-ти сантиметровых каблуках.
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grafroitzuhoya May 2nd, 8:02
Зачем вам это ощущение,💀
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