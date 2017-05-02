Есть что-то очень странное в снимках Чарльза и Дианы, на что до сих пор не обращали внимание

В этом году 2017 будет 20 лет со дня смерти Дианы, бывшей принцессы Уэльской, которая погибла в страшной автокатастрофе в Париже. Однако, эта статья не о таинственных обстоятельствах ее смерти и не о различных теориях заговора. Просто хочу показать небольшую деталь, которая осталась незамеченной все эти годы, и она демонстрирует строгий протокол, в рамках которого жила принцесса.
Если обратите внимание на эту мозаику, то заметите, что все фотографии имеют нечто общее.
Вот некоторые из первых фотографий, что пара опубликовала в английских журналах.
И это официальная фотография свадьбы.
Кажется, у нее привычка класть голову ему на грудь.
Тем не менее, этот жест не мог быть естественным, он просто был частью протокола королевского дома.
А правда состоит в том, что Диана была на пару сантиметров выше, чем Чарльз.
Она была вынуждена сидеть на корточках, чтобы получаться на дюйм или два короче, чем Чарльз.
Но все фотографии и даже почтовая марка, изображающая пару показывают, что принц Чарльз выше, чем принцесса Диана.
Социолог Филипп Коэн собрал несколько официальных фотографий леди Дианы и принца Чарльза, чтобы подчеркнуть разницу и официальную ложь. Эти фотографии, некоторые были сделаны на свадьбе в 1981 году, кстати, они были использованы королевской семьей, чтобы создать марку с изображением пары.
Королевский дом хотел продемонстрировать Диане ее подчиненное положение. И в то же время фото способствовали бы упрочению авторитета принца Чарльза.
Пошли даже на совсем уж несусветную визуальную ложь.
Так и фотографировалась принцесса, приседая на корточках перед мужем, изображая счастье. По крайней мере, в первые годы, с 1981 по 1984 год, когда их первый ребенок родился, и брак начал рушиться.
После этого, Диана решила взбунтоваться и вырваться из абсурдных и архаичных стандартов протокола, который довлел над ней.
Определенно, Диана не была покорной женщиной, как бы этого не хотела королевская семья.
После бурного брака пара подписала развод в 1996 году.
Она умерла в следующем году, когда снова начала открыто, не протокольно улыбаться, было ей только 36 лет, и казалось, вся жизнь впереди.
назвался груздем - полезай в кузов. нетрудно догадаться, что королевская семья - это некая сложная и обязывающая структура. а она, типа, была не в курсе.
Как то так.
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А ты не завидуй)
Глазам верь а не справочникам , вон хотя бы взять их ч/б фотку во весь рост ,она без каблуков и плечи ее явно выше чем у мужа- дегенерата, хотя и пытались ракурсом макушки сравнять но плечики выдают.
заколебали ужеiigogosha May 2nd, 0:33
случилось бы 100 лет назад все было бы ок, а так на границе эпох свершилось.. ну и вот... жертвы.
ДОВЛИТИ
ДОВЛИТИ кого, чем, стар. довольствовать, доволить, удоволить, удовлетворять. Довлеть кому, довольно, полно, достаточно. Довлеет каждому доля его. Довлеет ему это, довольно; | должно, надо. Довлеться, довольствоваться, быть довольну.
Но
Довлеть над кем (чем). Преобладать, господствовать, тяготеть. Довлеет страх над кем-н.
Так, довлеть над кем-чем отмечено как нейтральное в "Толковом словаре русского языка" С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, но с пометой "разговорное" в "Большом толковом словаре русского языка" под редакцией С. А. Кузнецова.
Да, и сама-то была простой чумазой пастушкой, ага. Ниче, что родословная принцика была против нее пожиже.
В таких кругах не выбирают