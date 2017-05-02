Есть что-то очень странное в снимках Чарльза и Дианы, на что до сих пор не обращали внимание

В этом году 2017 будет 20 лет со дня смерти Дианы, бывшей принцессы Уэльской, которая погибла в страшной автокатастрофе в Париже. Однако, эта статья не о таинственных обстоятельствах ее смерти и не о различных теориях заговора. Просто хочу показать небольшую деталь, которая осталась незамеченной все эти годы, и она демонстрирует строгий протокол, в рамках которого жила принцесса.

Если обратите внимание на эту мозаику, то заметите, что все фотографии имеют нечто общее.





Вот некоторые из первых фотографий, что пара опубликовала в английских журналах.







И это официальная фотография свадьбы.







На всех мы можем увидеть, как принц Чарльз «оберегает» Диану.



Кажется, у нее привычка класть голову ему на грудь.









Тем не менее, этот жест не мог быть естественным, он просто был частью протокола королевского дома.









А правда состоит в том, что Диана была на пару сантиметров выше, чем Чарльз.









Она была вынуждена сидеть на корточках, чтобы получаться на дюйм или два короче, чем Чарльз.





Но все фотографии и даже почтовая марка, изображающая пару показывают, что принц Чарльз выше, чем принцесса Диана.









Социолог Филипп Коэн собрал несколько официальных фотографий леди Дианы и принца Чарльза, чтобы подчеркнуть разницу и официальную ложь. Эти фотографии, некоторые были сделаны на свадьбе в 1981 году, кстати, они были использованы королевской семьей, чтобы создать марку с изображением пары.









Королевский дом хотел продемонстрировать Диане ее подчиненное положение. И в то же время фото способствовали бы упрочению авторитета принца Чарльза.













Пошли даже на совсем уж несусветную визуальную ложь.









Так и фотографировалась принцесса, приседая на корточках перед мужем, изображая счастье. По крайней мере, в первые годы, с 1981 по 1984 год, когда их первый ребенок родился, и брак начал рушиться.

















После этого, Диана решила взбунтоваться и вырваться из абсурдных и архаичных стандартов протокола, который довлел над ней.









Определенно, Диана не была покорной женщиной, как бы этого не хотела королевская семья.







После бурного брака пара подписала развод в 1996 году.

Она умерла в следующем году, когда снова начала открыто, не протокольно улыбаться, было ей только 36 лет, и казалось, вся жизнь впереди.