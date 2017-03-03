Весь этот Джаз: Куклы меняют пол

Пока компания Mattel работает над внешним видом суперзвезды Барби, угождая требованиям современного мира, Tonner Doll делает достаточно революционный жест — выпускает на широкий рынок первую трансгендерную куклу.

Несмотря на то, что компания Tonner Doll специализируется на выпуске коллекционных кукол, рассчитанных на взрослую аудиторию, новая кукла по имени Джаз будет продаваться именно как детская игрушка. Об этом свидетельствует маркировка «8+» на упаковке. Прототип куклы уже представили на нью-йоркской выставке игрушек Toy Fair 2017, а в широкую продажу она поступит в июле.

На первый взгляд кукла Джаз выглядит, как обычный подросток. Однако сотням тысяч людей во всем мире понятно: Джаз — это Джаз Дженнингз, шестнадцатилетний ребенок, ставший символом борьбы детей за право оспорить решение природы. Джаз родилась мальчиком, но уже с двух лет начала доказывать окружающим, что она девочка. В четыре года Джаз получила официальный диагноз «гендерная дисфория», который ставят детям, не способным смириться с тем, что их биологический пол не соответствует психическому.

Чтобы привлечь внимание к проблеме детской транссексуальности, в 2014 году кандидат философских наук Университета Южной Калифорнии Джессика Хартел издала книгу «Я Джаз» (I’m Jazz), написанную в соавторстве с юной Джаз Дженнингз. На страницах красочной книги для детей от 4 до 8 лет Джаз рассказывает о том, почему она не мальчик, как изначально думали ее родители и окружающие.

Наряду с книгой Сары и Якоба Хоффман «Новое платье Якоба» «Я Джаз» вызвала общественный резонанс и спровоцировала нападки со стороны религиозных экстремистов. В одной из школ штата Висконсин попытка устроить чтение и обсуждение книги, чтобы познакомить учеников с явлением транссексуальности, встретила резкое сопротивление. Родители могли просто отказаться от участия их детей в мероприятии, но некоторым этого было недостаточно: они обратились к юристам, под давлением которых чтения отменили.







Сама Джаз Дженнингз к тому времени стала настоящей звездой. Появление девочки на шоу Опры Уинфри «Я Джаз: Семейный переход» (I Am Jazz: A Family in Transition) в 2011 году сделало ее символом движения за права трансгендерных детей. Далее девушку показали в новостной передаче «20/20» на телеканале ABC и в посвященном ей телешоу «Весь этот Джаз/Я Джаз» на телеканале TLC, где на протяжении одиннадцати серий она рассказывала зрителям о радостях и тяготах жизни девочки-трансгендера. Шоу так пришлось по вкусу аудитории, что Джаз попала в топ-25 самых влиятельных детей, а ее рейтинг поднялся выше рейтинга детей Барака Обамы.







Джаз попала в топ-25 самых влиятельных детей, а ее рейтинг поднялся выше рейтинга детей Барака Обамы.



Несмотря на юный возраст, Джаз стала основателем компании Purple Rainbow Tails («Пурпурные радужные хвосты»), которая производит резиновые русалочьи хвосты для плавания, а также лицом подростковой косметики Clean & Clear в сетевой кампании «Посмотри на настоящую меня».



В 2016 году Дженнингз написала новую книгу воспоминаний «Быть Джаз» (Being Jazz), ориентированную уже на подростковую и взрослую аудиторию.









Несмотря на то, что Джаз, подобно многим другим малышкам, любила куклы, она никогда не могла найти ту, которая выражала её идентичность.



Именно это повлияло на то, что основатель компании Tonner Doll — скульптор Роберт Тоннер — выбрал Джаз как прототип новой куклы. В первую очередь игрушка предназначена для поддержки детей-трансгендеров, но создатели уверены, что ею заинтересуются и другие дети. ««В Джаз есть все то, что я так уважаю в человеческой природе», — говорит Роберт Тоннер. — Она невероятно смелая, умная, сердечная и творческая личность».



Кукла, которая поступит в продажу, одета в розовую футболку и короткие шорты — именно в таком наряде Джаз предстала на обложке книги «Быть Джаз». Также компания разработала еще один наряд для куклы — костюм знаменитости, с юбкой, похожей на пачку балерины. Приблизительная цена 10-дюймовой игрушки — $90, в костюме звезды — более $100. Роберт Тоннер выразил надежду на то, что кукла все-таки попадет на прилавки магазинов игрушек, несмотря на высокую цену и возможное сопротивление со стороны консервативно настроенной аудитории.

Дженнингс, сейчас 16, она стала девочкой, кода была еще малышом. Насколько я знаю, она первый в мире ребенок, которому сменили пол в столь раннем возрасте.

"Я даже не знаю, будет ли слово «трансгендеры» на пакете" сказал Роберт Тоннер, владелец компании. "Она отличный парень. Она очень храбрая, особенный человек".