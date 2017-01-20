Добро пожаловать на праздничный концерт в честь нового президента Америки

Тысячи сторонников Трампа собрались у Мемориала Линкольна на первом концерте в ночь перед приведением к присяге нового президента. Это грандиозный концерт и грандиозный праздник Америки. Давайте посмотрим на семью Трампа, которая сплотилась возле него на торжествах в честь инаугурации. Красавица жена. Красивые дети и внуки, все они счастливы, и, кажется, люди тепло приветствуют их. Скоро, совсем скоро у него начнется работа, а пока Трамп продемонстрировал главную ценность Америки - семью. Впрочем, семья во всем мире ценность, еще и поэтому так здорово выглядят эти снимки.
Ну а в Белый дом входит, кажется, очень стильная Первая леди. Действительно стильная, без натяжек.
Прибытие в Вашингтон
Сестра Трампа Марианна Трамп
Тиффани, сводная сестра Иванки, в черном шерстяном пальто $ 325 с бледно-розовым шарфом
Тиффани
Иванка Трамп, дочь избранного президента со своим мужем Джаредом Кушнером. Иванка ошеломляет в монохроматическом изумрудном ансамбле и на заоблачных каблуках
Сын Иванки Джозеф выглядел как вылитый папа в темно-синем блейзере и брюках цвета хаки
Иванка и ее муж Джаред были разодеты в пух и прах, и дочь Арабелла выглядит дорого в темно-синем шерстяном пальто и красных туфельках
Сыновья пары, трехлетний Джозеф и девятимесячный Теодор со своими нянями
Взгляд любви. Иванка, роль которой в Белом доме, как ожидается, будет сродни роли первой леди, ее мачехи и ее муж Джаред Кушнер.
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Добро пожаловать на праздничный концерт в честь новогlivejournal January 20th, 4:09
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баб больше мужиков
Не нервничайте, вот вам информация.mamay69 January 20th, 6:12
Плевать.
Семья действительно достойная.