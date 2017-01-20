Все интересное в искусстве и не только.

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tanjand January 20th, 6:59

Добро пожаловать на праздничный концерт в честь нового президента Америки



Тысячи сторонников Трампа собрались у Мемориала Линкольна на первом концерте в ночь перед приведением к присяге нового президента. Это грандиозный концерт и грандиозный праздник Америки. Давайте посмотрим на семью Трампа, которая сплотилась возле него на торжествах в честь инаугурации. Красавица жена. Красивые дети и внуки, все они счастливы, и, кажется, люди тепло приветствуют их. Скоро, совсем скоро у него начнется работа, а пока Трамп продемонстрировал главную ценность Америки - семью. Впрочем, семья во всем мире ценность, еще и поэтому так здорово выглядят эти снимки.

Ну а в Белый дом входит, кажется, очень стильная Первая леди. Действительно стильная, без натяжек.




Прибытие в Вашингтон




Сестра Трампа Марианна Трамп




Тиффани, сводная сестра Иванки, в черном шерстяном пальто $ 325 с бледно-розовым шарфом



Тиффани




Иванка Трамп, дочь избранного президента со своим мужем  Джаредом Кушнером. Иванка ошеломляет в монохроматическом изумрудном ансамбле и на заоблачных каблуках




Сын Иванки Джозеф выглядел как вылитый папа в темно-синем блейзере и брюках цвета хаки






Иванка и ее муж Джаред были разодеты в пух и прах, и дочь Арабелла выглядит дорого в темно-синем шерстяном пальто и красных туфельках




Сыновья пары, трехлетний Джозеф и девятимесячный Теодор со своими нянями



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Взгляд любви. Иванка, роль которой в Белом доме, как ожидается, будет сродни роли первой леди, ее мачехи и ее муж Джаред Кушнер.



















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113 comments :
( 113 comments Leave a comment )

Добро пожаловать на праздничный концерт в честь новог

livejournal January 20th, 4:09
Пользователь antipin_sl сослался на вашу запись в своей записи «Добро пожаловать на праздничный концерт в честь нового президента Америки» в контексте: [...] Оригинал взят у в Добро пожаловать на праздничный концерт в честь нового президента Америки [...]
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kwakin_misha January 20th, 4:37
зимой, смотрю, в туфельках тётеньки ходят... закалённые.
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tanjand January 20th, 4:40
Им пробежаться от самолета до машины)). И постоять 15 минут на сцене. И вообще, в Вашингтоне тепло - дети тоже не в сапогах.
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d0z4t0r January 20th, 5:13
Тиффани тоже хороша! Пожалуй, даже поэффектней Меланьи выглядит :)
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kwakin_misha January 20th, 7:29
Трампа окружают харизматичные тётеньки.
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livejournal January 20th, 5:32
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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dfedbees January 20th, 10:24
матриархат
баб больше мужиков
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livejournal January 20th, 5:32
Здравствуйте! Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal России! Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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karhu53 January 20th, 5:38
первая леди мне нравится
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vitaliy0320 January 20th, 5:38
классный репортаж)
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0chen_interesno January 20th, 5:39
спасибо, с удовольствием посмотрел)
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ingaret January 20th, 5:40
Стильная семейка. Только женщины как инкубаторские, кто из них кто на групповом фото - не разобрать.
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happycoeur January 20th, 10:17
Ну так они родственники)) все похожи на своего президента! А вообще женщины выглядят довольно естественно, даже Меланья с кучей пластики.
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i_kor_ka January 20th, 5:41
Нелепость какая-то. Кто такая Иванка? Кто на неё кидает "взгляд любви"? Почему кроме сестры Трампа нам никого не представили? Одно раздражение от поста, информации ноль.
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Не нервничайте, вот вам информация.

mamay69 January 20th, 6:12
https://ru.wikipedia.org/wiki/Трамп,_Иванка
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tankvidel January 20th, 5:48
А кто-то не отмечает)
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(Anonymous) January 20th, 15:46
Все впереди !
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sidmsk January 20th, 5:49
Злопыхатель появился.
Плевать.
Семья действительно достойная.
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Алекс Нилов January 20th, 6:23
Я рад, что белые ещё существуют как вид.
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dead_island January 20th, 5:49
Будет сегодня пир
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(Deleted comment)
(no subject) (Anonymous) Expand
borman_b January 20th, 5:50
А завтра на работу?
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smotrivideo January 20th, 5:52
Зима у них без снега
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