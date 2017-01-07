Неожиданно! Марк Цукерберг показал свой дом

Марк Цукерберг, программист и основатель соцсети Фейсбук, является одним из богатейших людей на планете. Судя по примеру других богачей, жилище у него должно быть просто шикарным, правда? Но не тут-то было!

Совсем недавно Цукерберг выложил в Сеть видео, в котором он презентует свое новое изобретение — умный дом под названием Джарвис. Рассказывая про искусственный интеллект, Марк провел для съемочной группы экскурсию по своему дому