Все интересное в искусстве и не только.

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tanjand January 7th, 9:59

Неожиданно! Марк Цукерберг показал свой дом

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Марк Цукерберг, программист и основатель соцсети Фейсбук, является одним из богатейших людей на планете. Судя по примеру других богачей, жилище у него должно быть просто шикарным, правда? Но не тут-то было!

Совсем недавно Цукерберг выложил в Сеть видео, в котором он презентует свое новое изобретение — умный дом под названием Джарвис. Рассказывая про искусственный интеллект, Марк провел для съемочной группы экскурсию по своему дому



Цукерберг показал экстерьер и интерьер своего дома в Пало-Альто. В объектив камеры попали несколько комнат, в которых живет Марк со своей семьей. Этот дом был куплен за 7 млн долларов несколько лет назад, и обстановка в нём сохранилась почти та же, что была при покупке.



Живя в достаточно скромных для их положения условиях, Цукерберг и его жена прославились своей филантропией. Они тратят деньги не на золотые унитазы, а на благотворительность, и этим нельзя не восхищаться. В 2010 году Марк даже присоединился к «Клятве дарения», филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса.




Вместе со своей женой Присциллой Чан Марк планирует отдать 99 % своих акций Фейсбук стоимостью 45 млрд долларов на благотворительность. Вот это я понимаю, щедрость!



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330 comments :
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cavallo_blu2 January 7th, 7:07
А ведь правильно живут!
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kwakin_misha January 7th, 7:45
деньги есть на всякое! развёл лохов на бабки, может себе разное позволить!
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3ojlotou January 7th, 7:19
Молодец, что тут ещё скажешь.
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cubitor January 7th, 11:18
В смысле - грамотно развел наивных?

Если так - то да, потому как никто из радостно восхищающихся не задумывается над тем, что:
- у него наверняка много домов (ну традиция такая, в т.ч. у богатых американцев)
- для бюджета его рекламщиков не больно-то обременительно прикупить немного декораций.

Ну а уж внуку Дэвида Рокфеллера так наивных потребителей разводить вообще не привыкать.

Edited at 2017-01-07 01:09 pm (UTC)
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kladez_zolota January 7th, 7:32
Кухня удивительно пустая )
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dead_island January 7th, 7:41
Ну может не готовят
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rama909 January 7th, 7:37
Хорошо живут!
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kwakin_misha January 7th, 7:46
нарубил бабла, молодец же
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nitiel January 7th, 7:37
Золотые унитазы ставят только в России. Нормальные миллионеры и вообще нормальные люди тратят деньги на что-то более вменяемое. Да и в жилье главное не показная роскошь - а удобство и стиль. И дом у Цукерберга именно такой - добротный и удобный, минималистичный.
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kwakin_misha January 7th, 7:47
веет ненавистью к России от твоего комментария. бандеровская мразь ты что ли?
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fotonik2 January 7th, 7:39
Молодец).
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(Anonymous) January 7th, 9:53
Подумайте еще раз. Неужели вы так сказать идиот? Он молодец совсем не для вас в отличие от Путина ))
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nikitaminev January 7th, 7:39
Это хорошо.
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claclu January 7th, 12:19
Лох ))
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sisj January 7th, 7:40
Живет просто и счастливо!
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claclu January 7th, 12:20
Это не его деньги )
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karhu53 January 7th, 7:40
мне нравится
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lamantyn January 7th, 14:44
> планирует отдать 99 % своих акций Фейсбук стоимостью 45 млрд долларов на благотворительность. Вот это я понимаю, щедрость!

Я тоже планирую. Куплю 100 акций Фейсбука и отдам 99 на благотворительность.
Лет через 20.
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dead_island January 7th, 7:41
Думал везде будут гаджеты)
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Coca-cola January 7th, 15:22
Марк всего лишь подставное лицо ЦРУ. не верьте этим глупостям про очень умного мальчика ( собравшего базу на всех интернет пользователе ;)
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riu128 January 7th, 7:41
почему-то вспомнилось

"Идет презентация нового банка. При¬гласили французских партнеров, которые были очень удивлены тем, что многие из присутствующих пили шампанское бутылками, закусывая при этом селедкой, затем пили коньяк и виски, водку и пиво. Кто-то уже явно переел и перепил, кто-то пустился в пляс, кто-то с девочками уединился.

К французу, взирающему на все это с ужасом, подошел новый русский:

— А ты что ж ничего не ешь?

— Да я не хочу.

— Слушай, это же халява! Бесплатно! Ешь!

— Я ем только тогда, когда голоден.

— Ну ты прям как животное! "
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navalnypresiden January 7th, 16:16
Сечины с Захарченками поймут сразу
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voditel_kobyly January 7th, 7:43
Он заработал, он решил - куда потратить. А дом хороший.
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kwakin_misha January 7th, 7:52
дело молодое денежки тратить...
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sahoganin January 7th, 7:45
Если он отдаст акции то кто и как будет рулить в фб? Благотворители?
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aboutcccp January 7th, 8:37
Совет директоров
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tankvidel January 7th, 7:47
Думал будет круче!
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(Anonymous) January 7th, 9:59
Hear the voice of mind. He dont need to be the cattleman ))
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borman_b January 7th, 7:49
скромно и со вкусом!
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navalnypresiden January 7th, 16:17
Духовности и золотых батонов не хватает
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наконец-то он прибрался в доме)

gregorydavidian January 7th, 7:53

никогда б не подумал, что кто-то еще может верить клятвам еврейских миллиардеров забесплатно
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Re: наконец-то он прибрался в доме)

julinona January 7th, 12:12
Нужно верить клятвам только армянских миллиардеров, они всё "забесплатно" делают?
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lukilukii January 7th, 7:56
тоже считаю, что правильно живут!
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torrenthunter January 7th, 7:56
где же котики?
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tanjand January 7th, 8:01
Там собачка. Шнурки на кровати, где он с женой, заметили? Это собакен и есть)).
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ledy_lisichka January 7th, 7:56
снаружи толком и не показал.
а внутри- стандарт
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tani_y January 7th, 7:56
Хороший дом! Мне понравился!
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ljmultik January 7th, 7:59
А где компьютеры?
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belorussobalt January 7th, 16:30
У него планшетник.
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zaharov January 7th, 8:00

Просто деньги не его. Трамп живет на свои, поэтому его дом весь в золоте, на вершине башни. А Цукерберг живет там, где сказали, как Франклин из ГТА5.



Edited at 2017-01-07 08:00 am (UTC)
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gwen_gallowglas January 7th, 8:05
А чьи?
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decorumba January 7th, 8:16

На самом деле, так выглядит истинная роскошь.

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(Anonymous) January 7th, 9:42
На самом деле он отобрал у обезьян их пространство для собственной жизни. Пока таких людей мало обезьяны этого особенно не ощущают. Но скоро им придется как-то сопротивляться тому что препятствует работе их инстинктов ))
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vpervye1 January 7th, 8:23
Мало фотографий. И не поймёшь какой это дом
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sharon_3 January 7th, 8:27
Дык то ж не Россия, где зарабатывать в месяц на два Порша и не иметь дома золотого унитаза с лепниной просто нельзя, потому что "пацаны не поймут" :)))
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