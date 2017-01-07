Неожиданно! Марк Цукерберг показал свой дом

Марк Цукерберг, программист и основатель соцсети Фейсбук, является одним из богатейших людей на планете. Судя по примеру других богачей, жилище у него должно быть просто шикарным, правда? Но не тут-то было!
Совсем недавно Цукерберг выложил в Сеть видео, в котором он презентует свое новое изобретение — умный дом под названием Джарвис. Рассказывая про искусственный интеллект, Марк провел для съемочной группы экскурсию по своему дому
Цукерберг показал экстерьер и интерьер своего дома в Пало-Альто. В объектив камеры попали несколько комнат, в которых живет Марк со своей семьей. Этот дом был куплен за 7 млн долларов несколько лет назад, и обстановка в нём сохранилась почти та же, что была при покупке.
Живя в достаточно скромных для их положения условиях, Цукерберг и его жена прославились своей филантропией. Они тратят деньги не на золотые унитазы, а на благотворительность, и этим нельзя не восхищаться. В 2010 году Марк даже присоединился к «Клятве дарения», филантропической кампании миллиардеров Уоррена Баффетта и Билла Гейтса.
Вместе со своей женой Присциллой Чан Марк планирует отдать 99 % своих акций Фейсбук стоимостью 45 млрд долларов на благотворительность. Вот это я понимаю, щедрость!
Если так - то да, потому как никто из радостно восхищающихся не задумывается над тем, что:
- у него наверняка много домов (ну традиция такая, в т.ч. у богатых американцев)
- для бюджета его рекламщиков не больно-то обременительно прикупить немного декораций.
Ну а уж внуку Дэвида Рокфеллера так наивных потребителей разводить вообще не привыкать.
Edited at 2017-01-07 01:09 pm (UTC)
Я тоже планирую. Куплю 100 акций Фейсбука и отдам 99 на благотворительность.
Лет через 20.
"Идет презентация нового банка. При¬гласили французских партнеров, которые были очень удивлены тем, что многие из присутствующих пили шампанское бутылками, закусывая при этом селедкой, затем пили коньяк и виски, водку и пиво. Кто-то уже явно переел и перепил, кто-то пустился в пляс, кто-то с девочками уединился.
К французу, взирающему на все это с ужасом, подошел новый русский:
— А ты что ж ничего не ешь?
— Да я не хочу.
— Слушай, это же халява! Бесплатно! Ешь!
— Я ем только тогда, когда голоден.
— Ну ты прям как животное! "
наконец-то он прибрался в доме)gregorydavidian January 7th, 7:53
никогда б не подумал, что кто-то еще может верить клятвам еврейских миллиардеров забесплатно
Re: наконец-то он прибрался в доме)julinona January 7th, 12:12
а внутри- стандарт
Это ролик
Просто деньги не его. Трамп живет на свои, поэтому его дом весь в золоте, на вершине башни. А Цукерберг живет там, где сказали, как Франклин из ГТА5.
Edited at 2017-01-07 08:00 am (UTC)
На самом деле, так выглядит истинная роскошь.