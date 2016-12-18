Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не тем, кем казался

Он родился всего несколько часов назад и лежал в одиночестве возле дома людей, которые его случайно заметили.

Просто выглянув в окно, кто-то из семьи увидел эту маленькую капельку жизни, одинокую и почти обреченную. Кстати, надо было еще заметить такую малютку.

Когда малыша подняли с земли, то людям показалось, что котенок – не обычная домашняя кошка. Они вызвали спасательную организацию.





Спасатели из Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) приехали и забрали малыша. Оказалось, котенок относился к исчезающему виду: редкой «кошке-рыболову», дикой кошке, которая живет в Юго-Восточной Азии.









«Мы были удивлены, почему котенок был без матери» – сказали в WFFT. «Он явно родился несколько часов назад».









Оказалось, семья, которая разыскала котенка, была знакома с кошкой. «Мать котенка была спасенным животным, которого они нашли на рисовом поле рядом с домом несколько лет назад. Они вырастили кошку, а затем выпустили ее в природу».









Выращенная в семье кошка иногда будет возвращаться в дом. И спасатели полагают, что она решила родить малышей рядом с домом. Скорее всего, она потом перетаскала родившихся котят в другое место.









«Перетаскивая котят, одного она упустила из виду» – сказали в WFFT.













Семья ждала, что кошка вернется за котенком, но, скорее всего, она о нем забыла.









Котенка нашли «замерзшим и голодным», поэтому его отдали в больницу WFFT. Ветеринар держал малыша на груди, чтобы согреть.











Его назвали Симба.





Очень важно, чтобы Симба выжил (для собственной пользы и на благо его разновидности).

Из-за разрушения среды обитания Международный союз Сохранения Природы (IUCN) причислил кошку-рыболова к исчезающему виду.

«Кошка-рыболов находится на грани исчезновения в Юго-Восточной Азии» – сказали в WFFT.

Но Симба – маленький боец.

“Сейчас он находится в специальном инкубаторе, который создает идеальную среду для него” – сказали в WFFT.

“Пока он еще очень мал, нам придется подождать, чтобы посмотреть, что будет дальше”.

С ним все должно быть хорошо – Симба боец, а люди не дадут ему пропасть. Ему помогут вырасти.

Расти здоровым, Симба!