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tanjand December 18th, 2016

Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не тем, кем казался

Он родился всего несколько часов назад и лежал в одиночестве возле дома людей, которые его случайно заметили.




Просто выглянув в окно, кто-то из семьи увидел эту маленькую капельку жизни, одинокую и почти обреченную. Кстати, надо было еще заметить такую малютку.

Когда малыша подняли с земли, то людям показалось, что котенок – не обычная домашняя кошка. Они вызвали спасательную организацию.




Спасатели из Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) приехали и забрали малыша. Оказалось, котенок относился к исчезающему виду: редкой «кошке-рыболову», дикой кошке, которая живет в Юго-Восточной Азии.




«Мы были удивлены, почему котенок был без матери» – сказали в WFFT. «Он явно родился несколько часов назад».




Оказалось, семья, которая разыскала котенка, была знакома с кошкой. «Мать котенка была спасенным животным, которого они нашли на рисовом поле рядом с домом несколько лет назад. Они вырастили кошку, а затем выпустили ее в природу».




Выращенная в семье кошка иногда будет возвращаться в дом. И спасатели полагают, что она решила родить малышей рядом с домом. Скорее всего, она потом перетаскала родившихся котят в другое место.




«Перетаскивая котят, одного она упустила из виду» – сказали в WFFT.






Семья ждала, что кошка вернется за котенком, но, скорее всего, она о нем забыла.




Котенка нашли «замерзшим и голодным», поэтому его отдали в больницу WFFT. Ветеринар держал малыша на груди, чтобы согреть.





Его назвали Симба.




Очень важно, чтобы Симба выжил (для собственной пользы и на благо его разновидности).

Из-за разрушения среды обитания Международный союз Сохранения Природы (IUCN) причислил кошку-рыболова к исчезающему виду.

«Кошка-рыболов находится на грани исчезновения в Юго-Восточной Азии» – сказали в WFFT.

Но Симба – маленький боец.

“Сейчас он находится в специальном инкубаторе, который создает идеальную среду для него” – сказали в WFFT.

“Пока он еще очень мал, нам придется подождать, чтобы посмотреть, что будет дальше”.

С ним все должно быть хорошо – Симба боец, а люди не дадут ему пропасть. Ему помогут вырасти.
Расти здоровым, Симба!

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14 comments :
( 14 comments Leave a comment )
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synchrozeta December 18th, 2016
Камышовый кот, по-русски.
Спасибо за трогательную историю!)
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el_loco December 24th, 2016
Ваша догадка не верна, камышовый кот - это другой вид. Ну вот зачем?!.
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synchrozeta December 25th, 2016
Прошу прощения)
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vasilisatur December 18th, 2016
Хоть бы справился!
Я видела кота-рыболова ночью в зоопарке Сингапура, там живность в отличных условиях, практически в природе. Очень красивое животное, бродил по ручью с рыбками.
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maiorova December 18th, 2016
Неправдоподобно красивое животное кот-рыболов.
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1oldcow December 18th, 2016
Кошка в воде как крокодил!
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eh_vasya December 18th, 2016
Не побоялись выпустить спасенную кошку в "природу". Обычно одомашенные животные не приспособлены к жизни в диких условиях.
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rise_man December 18th, 2016
Позитивная история )
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fruitfantazy December 18th, 2016
Кошки - любых мастей, пород и размеров- любовь моя. Кошки - вы идеальные творения Природы.)
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asja_nikova December 20th, 2016
+миллион!
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Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не

livejournal December 19th, 2016
Пользователь tani_y сослался на вашу запись в своей записи «Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не тем, кем казался» в контексте: [...] Оригинал взят у в Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не тем, кем казался [...]
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Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не

livejournal December 21st, 2016
Пользователь karhu53 сослался на вашу запись в своей записи «Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не тем, кем казался» в контексте: [...] Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не тем, кем казался [...]
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Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не

livejournal December 21st, 2016
Пользователь sell_off сослался на вашу запись в своей записи «Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не тем, кем казался» в контексте: [...] Оригинал взят у в Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не тем, кем казался [...]
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Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не

livejournal December 21st, 2016
Пользователь logik_logik сослался на вашу запись в своей записи «Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не тем, кем казался» в контексте: [...] Оригинал взят у в Крошечный котенок, найденный на улице, оказывается не тем, кем казался [...]
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